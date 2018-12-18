Рада Європи очікує від уряду звіт про освітній закон України у січні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Комітет експертів Ради Європи очікує отримати від уряду звіт щодо нового Закону України про освіту та його сумісність із зобов'язаннями України за Європейською хартією регіональних мов або мов меншин (ЕКРМЛ) в січні 2019 року, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби представництва ЄС в Україні.
Так, у представництві повідомили, що комітет міністрів на засіданні в середу, 12 грудня 2018 року, затвердив доповідь про оцінку виконання Україною своїх зобов'язань за Європейською хартією регіональних мов або мов меншин (ЕКРМЛ) в 2012-2015 роках.
Комітет міністрів також дав українській владі ряд рекомендацій щодо розвитку і захисту мов меншин.
У звіті водночас не врахували події, що відбулися після підписання нового Закону України про освіту у вересні 2017 року.
"Комітет експертів відповідно до Європейської хартії регіональних мов або мов меншин розгляне ці події і їх сумісність із зобов'язаннями України по Хартії в наступному циклі моніторингу. Новий державний звіт за 2016-2018 роки очікується від української влади в січні 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 4 жовтня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.