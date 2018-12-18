Рада Європи очікує від уряду звіт про освітній закон України у січні

Так, у представництві повідомили, що комітет міністрів на засіданні в середу, 12 грудня 2018 року, затвердив доповідь про оцінку виконання Україною своїх зобов'язань за Європейською хартією регіональних мов або мов меншин (ЕКРМЛ) в 2012-2015 роках.



Комітет міністрів також дав українській владі ряд рекомендацій щодо розвитку і захисту мов меншин.



У звіті водночас не врахували події, що відбулися після підписання нового Закону України про освіту у вересні 2017 року.



"Комітет експертів відповідно до Європейської хартії регіональних мов або мов меншин розгляне ці події і їх сумісність із зобов'язаннями України по Хартії в наступному циклі моніторингу. Новий державний звіт за 2016-2018 роки очікується від української влади в січні 2019 року", - йдеться в повідомленні.



Як повідомляв УНН, 4 жовтня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.