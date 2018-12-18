Совет Европы ожидает от правительства отчет об образовательном законе Украины в январе

Так, в представительстве сообщили, что комитет министров на заседании в среду, 12 декабря 2018 года, утвердил доклад об оценке выполнения Украиной своих обязательств по Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств (ЕКРМЛ) в 2012-2015 годах.



Комитет министров также дал украинской власти ряд рекомендаций по развитию и защите языков меньшинств.



В отчете в тоже время не учли события, произошедшие после подписания нового Закона Украины об образовании в сентябре 2017 года.



"Комитет экспертов в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств рассмотрит эти события и их совместимость с обязательствами Украины по Хартии в следующем цикле мониторинга. Новый государственный отчет за 2016-2018 годы ожидается от украинской власти в январе 2019 года", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, 4 октября Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.