Изменились условия приема в ВУЗы в 2019 году

"В 2019 году для поступления в высшее учебное заведение для обучения по образовательно-квалификационному уровню бакалавра абитуриент должен подать в учреждения высшего образования сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам, которые определенны условиями приема в высшие учебные заведения в 2019 году, в зависимости от специальности, выбранной абитуриентом" , - говорится в сообщении.

В центре добавили, что для вступления в бюджетную форму обучения для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на открытые и фиксированные (закрытые) конкурсные предложения на основе полного общего среднего образования первым конкурсным предметом является украинский язык и литература, а второй и третий предметы в соответствии с будущей специальностью четко регламентируются приложением № 4 к условиям приема в высшие учебные заведения в 2019 году.

Напомним, комитет экспертов Совета Европы ожидает получить от правительства отчет по новому Закону Украины об образовании и его совместимость с обязательствами Украины по Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств (ЕКРМЛ) в январе 2019 года.



