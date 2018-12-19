Зміни норм споживання газу винесуть на урядовий комітет
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Питання зміни норм споживання газу у четвер винесуть на розгляд урядового комітету. Про це повідомив у Facebook заступник начальника департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк, передає УНН.
"Історія з нормами споживання газу обійдеться дуже дорого... Міненерго не зупиняється і завтра виносить це на урядовий комітет", - повідомив Хабатюк.
З його слів, Мін'юст, МЕРТ та Антимонопольний комітет мають зауваження щодо цього питання.
Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики та вугільної промисловості запропонувало змінити норми споживання природного газу населенням, якщо не встановлений газовий лічильник.
У парламенті раніше хотіли встановити мінімальну соціальну норму споживання природного газу для нарахування субсидії.