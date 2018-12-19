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Изменение норм потребления газа вынесут на правительственный комитет

Киев • УНН

 • 13351 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Вопрос изменения норм потребления газа в четверг вынесут на рассмотрение правительственного комитета. Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк, передает УНН.

Изменение норм потребления газа вынесут на правительственный комитет

"История с нормами потребления газа обойдется очень дорого... Минэнерго не останавливается и завтра выносит это на правительственный комитет", - сообщил Хабатюк.

По его словам, Минюст, МЭРТ и Антимонопольный комитет имеют замечания по этому вопросу.

Напомним, ранее Министерство энергетики и угольной промышленности предложило изменить нормы потребления природного газа населением, если не установлен газовый счетчик.

В парламенте ранее хотели установить минимальную социальную норму потребления природного газа для начисления субсидии.

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