Изменение норм потребления газа вынесут на правительственный комитет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Вопрос изменения норм потребления газа в четверг вынесут на рассмотрение правительственного комитета. Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк, передает УНН.
"История с нормами потребления газа обойдется очень дорого... Минэнерго не останавливается и завтра выносит это на правительственный комитет", - сообщил Хабатюк.
По его словам, Минюст, МЭРТ и Антимонопольный комитет имеют замечания по этому вопросу.
Напомним, ранее Министерство энергетики и угольной промышленности предложило изменить нормы потребления природного газа населением, если не установлен газовый счетчик.
В парламенте ранее хотели установить минимальную социальную норму потребления природного газа для начисления субсидии.