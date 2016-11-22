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Зміни до статутів “Нафтогазу” і “Укртрансгазу” найближчим часом винесуть на розгляд КМУ — В.Кістіон

Київ • УНН

 • 8694 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Питання взаємовідносин НАК “Нафтогаз України” та ПАТ “Укртрансгаз” надзвичайно актуальні, тому було напрацьовано проекти змін до статутів компаній, що плануються бути внесені найближчим часом на розгляд Кабміну. Про це в інтерв’ю УНН розповів віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон.

Зміни до статутів “Нафтогазу” і “Укртрансгазу” найближчим часом винесуть на розгляд КМУ — В.Кістіон

“Питання взаємовідносин НАК "Нафтогаз України“ та ПАТ "Укртрансгаз“ у перехідний період є надзвичайно актуальним. Зараз ми працюємо із членами наглядової ради НАК "Нафтогаз України“, більшість з яких, зауважу, є незалежними, аби налагодити взаємовідносини між компаніями з метою недопущення зловживань з боку правління НАК "Нафтогаз України“ як вищого органу управління "УТГ“ та, в свою чергу, з боку ПАТ "Укртрансгаз“, яке на сьогоднішній день все ще підконтрольне НАК „Нафтогаз України“. За результатами неодноразових зустрічей було напрацьовано проекти змін до статутів компаній, що плануються бути внесені найближчим часом на розгляд Кабміну”, — сказав В.Кістіон.

Окрім того він зауважив, що запропоновані зміни передбачають розширення повноважень наглядової ради НАК “Нафтогаз” на вирішення ключових питань діяльності ПАТ “Укртрансгаз”. Попереднє погодження внесення змін до статуту, збільшення чи зменшення статутного фонду, призначення керівника та членів виконавчого органу тощо, що дозволить досягнути балансу у відносинах між компаніями.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, “Нафтогаз” не поспішає передавати новому оператору ГТС активи і повноваження.

У профільному Комітету ВР переконані, що без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку
При цьому, сам оператор ГТС — “Укртрансгаз” хоче відділитися від “Нафтогазу” до завершення стокгольмського процесу.

“За нашими розрахунками (виходячи з даних ПАТ „Укртрансгаз“), частка „Нафтогазу“ в постачанні промислових споживачів за 8 місяців 2016 року склала 8,02%. За приблизними розрахунками на підставі інформації ПАТ "Укртрансгаз“, для сегмента промисловості індекс Хіршмана-Херфіндаля становить не менше 1051, що свідчить про середню концентрацію ринку природного газу України у цьому сегменті.

Вірогідно, що частка "Нафтогазу“ в зимові місяці підвищиться. Але монополізм цієї компанії може полягати не лише в цьому. Оператор української ГТС — ПАТ "Укртрансгаз“ — поки що перебуває у прямому адміністративному підпорядкуванні НАК "Нафтогаз України“. Це ненормальна ситуація”, — відзначають експерти “Укртрансгазу”.

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