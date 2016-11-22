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Изменения в уставы "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" в ближайшее время вынесут на рассмотрение КМУ - В.Кистион

Киев • УНН

 • 8694 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Вопрос взаимоотношений НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укртрансгаз" чрезвычайно актуальный, поэтому наработали проекты изменений в уставы компаний, которые планируют внести в ближайшее время на рассмотрение Кабмина. Об этом в интервью УНН рассказал вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

Изменения в уставы "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" в ближайшее время вынесут на рассмотрение КМУ - В.Кистион

"Вопрос взаимоотношений НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укртрансгаз" в переходный период является чрезвычайно актуальным. Сейчас мы работаем с членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", большинство из которых, замечу, независимы, чтобы наладить взаимоотношения между компаниями с целью недопущения злоупотреблений со стороны правления НАК "Нафтогаз Украины" как высшего органа управления "УТГ" и, в свою очередь, со стороны ПАО "Укртрансгаз", которое на сегодняшний день все еще подконтрольно НАК "Нафтогаз Украины". По результатам неоднократных встреч были наработаны проекты изменений в уставы компаний, которые планируем внести в ближайшее время на рассмотрение Кабмина", - сказал В.Кистион.

Кроме того, он отметил, что предложенные изменения предусматривают расширение полномочий наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" в решении ключевых вопросов деятельности ПАО "Укртрансгаз". Предварительное согласование внесения изменений в устав, увеличение или уменьшение уставного фонда, назначение руководителя и членов исполнительного органа и т.п., что позволит достичь баланса в отношениях между компаниями.

Напомним, как сообщал УНН, "Нафтогаз" не спешит передавать новому оператору ГТС активы и полномочия.

В профильном Комитете ВР убеждены, что без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка.

При этом, сам оператор ГТС - "Укртрансгаз" хочет отделиться от "Нафтогаза" до завершения стокгольмского процесса.

"По нашим расчетам (исходя из данных ПАО "Укртрансгаз"), доля "Нафтогаза" в поставках промышленных потребителей за 8 месяцев 2016 г. составила 8,02%. По приблизительным расчетам на основании информации ПАО "Укртрансгаз", для сегмента промышленности индекс Хиршмана-Херфиндаля составляет не менее 1051, что свидетельствует о средней концентрации рынка природного газа Украины в этом сегменте.

Вероятно, что доля "Нафтогаза" в зимние месяцы вырастет. Но монополизм этой компании может заключаться не только в этом. Оператор украинской ГТС - ПАО "Укртрансгаз" - пока находится в прямом административном подчинении НАК "Нафтогаз Украины". Это ненормальная ситуация", - отмечают эксперты "Укртрансгаза".

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