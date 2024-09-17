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Зміна процедури проведення МСЕК: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Київ • УНН

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Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про зміни в проведенні медико-соціальної експертизи. Пропонується виключити обов'язковий огляд в МСЕК та дозволити онлайн-участь.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає зміни в процедурі в проведенні медико-соціальної експертизи, зокрема пропонується виключити обов'язковий огляд в МСЕК та дозволити онлайн-участь. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

№11225 - удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи. За основу (276)

- повідомив Железняк.

Доповнення

Законопроєкт торкається окремих процедур проходження медико-соціальної експертизи, зокрема пропонується виключити обов’язок особи проходити медичний огляд в МСЕК та передбачити право особи визначати форму своєї участі в засіданні МСЕК (особисто чи онлайн).

Запропоновані зміни, на думку авторів, "розблокують" можливості цифровізації маршруту пацієнта (як цивільного, так і військового), знімуть фінансовий, часовий та фізичний тягар з пацієнтів, які мусять витрачати здоров'я, гроші та час на дорогу (дістатись до місця засідання МСЕК та повернутись додому або в місце дислокації військової частини), очікування в чергах.

Також зміни до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" передбачають обов’язок МСЕК взаємодіяти з міждисциплінарною реабілітаційною командою (МДРК), своєчасно ухвалювати рішення щодо підтвердження стійкого обмеження життєдіяльності та встановлення статусу "особа з інвалідністю" або "дитина з інвалідністю"; вносити до централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ) та до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) інформацію про повнолітніх осіб, які пройшли медико-соціальну експертизу.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоЗдоров'я

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