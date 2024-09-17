Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает изменения в процедуре в проведении медико-социальной экспертизы, в частности предлагается исключить обязательный осмотр в МСЭК и разрешить онлайн-участие. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

№11225 - усовершенствование процедур проведения медико-социальной экспертизы. За основу (276) - сообщил Железняк.

Дополнение

Законопроект касается отдельных процедур прохождения медико-социальной экспертизы, в частности предлагается исключить обязанность лица проходить медицинский осмотр в МСЭК и предусмотреть право лица определять форму своего участия в заседании МСЭК (лично или онлайн).

Предложенные изменения, по мнению авторов, "разблокируют" возможности цифровизации маршрута пациента (как гражданского, так и военного), снимут финансовое, временное и физическое бремя с пациентов, которые должны тратить здоровье, деньги и время на дорогу (добраться до места заседания МСЭК и вернуться домой или в место дислокации воинской части), ожидание в очередях.

Также изменения в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" предусматривают обязанность МСЭК взаимодействовать с междисциплинарной реабилитационной командой (МДРК), своевременно принимать решение о подтверждении стойкого ограничения жизнедеятельности и установлении статуса "лицо с инвалидностью" или "ребенок с инвалидностью"; вносить в централизованный банк данных по проблемам инвалидности (ЦБИ) и в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) информацию о совершеннолетних лицах, прошедших медико-социальную экспертизу.