Зміна підслідності у справі Злочевського: Офіс Генпрокурора закликав НАБУ не розповсюджувати неправдиву інформацію

"Сьогодні в ЗМІ з'явилася новина про те, що Офіс Генпрокурора намагається захистити ексміністра екології часів Януковича. Хочемо застерегти авторів цієї фантастичної замітки - введення суспільства в оману і свідомо спланована фальсифікація фактів не робить честі офіцерам правоохоронних органів України. Професіонал своєї справи доводить свою придатність вчинками, а не написанням недостовірних повідомлень", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Офіс Генпрокурора пропонує своїм партнерам в особі керівництва НАБУ перейти від практики спілкування на сторінках Інтернету до живої ділової дискусії, припинити розповсюджувати неправдиву інформацію та ділитися службовими даними зі сторонніми особами з метою поширення їх у ЗМІ - все це не робить сильнішими ні вас, ні громадян України.

"Також просимо не маніпулювати фактами, оскільки громадяни не в змозі швидко розібратися в юридичних тонкощах розслідування таких складних кримінальних проваджень і оскарженнях тих чи інших процесуальних рішень в національних судах України. Просимо звернути увагу на ту обставину, що часто адвокати осіб з процесуальним статусом звертаються саме до Печерського районного суду м.Києва виключно з тієї причини, що предметом їх скарг є діяльність Генерального прокурора, а не прокурора САП, дії якого, справедливості заради, об'єктивно повинні і завжди оскаржуються в ВАКС. На думку Верховного Суду, такі скарги підсудні виключно Печерському районному суду м.Києва. Дана правова позиція викладена в ухвалі Верховного Суду від 12.10.2020 р у справі №757/12540/20-к", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що керівництво Офісу Генпрокурора завжди і за будь-яких обставин намагається всіляко підтримати своїх партнерів з НАБУ і колег з САП, але змушені рекомендувати переглянути підходи в питаннях комунікації між відомствами і націлитися на конструктив.

"Також вважаємо, що прийшов час взяти до уваги судову практику, яка налічує достатню кількість обов'язкових висновків суддів Верховного Суду на тему визначення підслідності та підсудності. Таким прикладом може служити рішення ВС від 25.08.2020, яким відмовлено в задоволенні подання Київського апеляційного суду про направлення матеріалів провадження за апеляційною скаргою адвоката Е.Ненова на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.08.2020, винесену за результатами розгляду скарги на бездіяльність Офісу Генпрокурора, з Київського апеляційного суду в ВАКС в межах юрисдикції різних апеляційних судів", - зазначається в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора також повідомляється, що дійсно, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Т.Ільєвої від 24.12.2020 у справі №757/50347/20-к, скарга адвоката в інтересах підозрюваного на бездіяльність Генпрокурора І.Венедіктової в справі №52020000000000362 від 03.06.2020 про вирішення спору про підслідність, була задоволена. У своїй ухвалі суддя Т.Ільєва постановила змінити підслідність в зазначеному кримінальному провадженні та доручити розслідування іншому органу досудового розслідування. Така ухвала слідчого судді Печерського районного суду м.Києва була оскаржена Офісом Генпрокурора в апеляційному порядку.

"Станом на 31.12.2020 ні Генпрокурором І.Венедіктовою, ні будь-ким іншим з числа керівництва Офісу Генерального прокурора не приймалося рішення про зміну підслідності в кримінальному провадженні №52020000000000362 від 03.06.2020. Будь-яка інформація, яка прямо або опосередковано підтверджує це твердження – брехня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в НАБУ вважають, що судова система та Офіс Генпрокурора намагаються захистити Злочевського.



Як повідомлялося, суд зобов’язав Венедіктову забрати в НАБУ та САП справу Злочевського про рекордний хабар.