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The Guardian

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Зміна клімату в Токіо наражає на небезпеку спортсменів на Олімпійських іграх

Київ • УНН

 • 16750 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Зміна клімату в Японії становить серйозний ризик для для спортсменів, які беруть участь в Олімпійських іграх в Токіо в цьому році. Відповідний висновок опублікувала Британська асоціація спорту в своєму звіті, пише УНН.

Зміна клімату в Токіо наражає на небезпеку спортсменів на Олімпійських іграх

Деталі

У дослідженні детально описується, як жаркі погодні умови можуть негативно вплинути на такі змагання, як триатлон, марафон, теніс і веслування.

Відзначається, що Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня - час, коли в Японії зазвичай спостерігається найвища температура, яка в умовах зміни клімату стає ще вищою.

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"Я думаю, що ми, безумовно, наближаємося до небезпечних змін клімату. Це жахливий момент, коли ви бачите, як спортсмени під час змагань перетинають межу, їх тіла падають в повній знемозі, а потім вони не піднімаються", - заявила олімпійська спортсменка Мелісса Вілсон.

Повідомляється, що деякі заходи майбутніх літніх ігор вже перенесені з Токіо в Саппоро, де очікується, що температура буде набагато нижчою.

У дослідженні також опубліковані поради про те, як пережити змагання у спеку.

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"Організатори олімпіади повинні серйозно поставитися до попереджень в цьому звіті, інакше вони зіткнуться з реальним ризиком зниження імунітету учасників через виснаження. Для спорту спекотне і/або вологе середовище може становити ризик для працездатності та здоров'я глядачів, і спортсменів. Йдеться про виникнення сонячних опіків і когнітивних порушень, виснаження організму або сонячниц удар", - сказав професор кафедри прикладної фізіології в Портсмутському університеті Великобританії Майк Тіптон.

Також повідомляється, що організатори олімпіади раніше публікували плани по мінімізації ризику спеки для всіх учасників Олімпійських ігор в Токіо.

Зокрема, план включає в себе підготовку місць для глядачів, а також аналіз прогнозу погоди і надання інформації про те, як знизити ризики спеки і надати медичну допомогу за будь-яких симптомів.

Нагадаємо

Ігри в Токіо повинні були пройти в 2020 році, їх перенесли на рік через пандемію. Олімпіада запланована на 23 липня - 8 серпня. Змагання пройдуть без іноземних уболівальників. Поки не прийнято рішення про допуск глядачів з Японії.

Також в Японії назвали "оптимальну" добова кількість випадків COVID-19 для безпечного проведення Олімпіади-2020.

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