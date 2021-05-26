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Изменение климата в Токио подвергает опасности спортсменов на Олимпийских играх

Киев • УНН

 • 16750 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Изменение климата в Японии представляет серьезный риск для для спортсменов, которые принимают участие в Олимпийских играх в Токио в этом году. Соответствующее заключение опубликовала Британская ассоциация спорта в своем отчете, пишет УНН.

Изменение климата в Токио подвергает опасности спортсменов на Олимпийских играх

Детали

В исследовании подробно описывается, как жаркие погодные условия могут отрицательно повлиять на такие соревнования, как триатлон, марафон, теннис и гребля.

Отмечается, что Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа - время, когда в Японии обычно наблюдается самая высокая температура, которая в условиях изменения климата становится еще выше.

Цитата

“Я думаю, что мы, безусловно, приближаемся к опасным изменениям климата. Это ужасный момент, когда вы видите, как спортсмены во время соревнований пересекают черту, их тела падают в полном изнеможении, а затем они не поднимаются”, - заявила олимпийская спортсменка Мелисса Уилсон.

Сообщается, что некоторые мероприятия предстоящих летних игр уже перенесены из Токио в Саппоро, где ожидается, что температура будет намного ниже.

В исследовании также опубликованы советы о том, как пережить соревнования в жару.

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“Организаторы олимпиады должны серьезно отнестись к предупреждениям в этом отчете, иначе они столкнутся с реальным риском снижения иммунитета участников из-за истощения. Для спорта жаркая и/или влажная среда может представлять риск для работоспособности и здоровья зрителей, и спортсменов. Речь идет о возникновении солнечных ожогов и когнитивных нарушений, истощении организма или солнечном ударе”, - сказал профессор кафедры прикладной физиологии в Портсмутском университете Великобритании Майк Типтон.

Также сообщается, что организаторы олимпиады ранее публиковали планы по минимизации риска жары для всех участников Олимпийских игр в Токио.

В частности, план включает в себя подготовку мест для зрителей, а также анализ прогноза погоды и предоставление информации о том, как снизить риски жары и оказать медицинскую помощь при любых возникающих симптомах.

Напомним

Игры в Токио должны были пройти в 2020 году, их перенесли на год из-за пандемии. Олимпиада запланированана 23 июля — 8 августа. Соревнования пройдут без зарубежных болельщиков. Пока не принято решение о допуске зрителей из Японии.

Также в Японии назвали “оптимальное” суточное количество случаев COVID-19 для безопасного проведения Олимпиады-2020.

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