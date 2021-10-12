ЗМІ звинуватили російських шпигунів у крадіжці формули вакцини AstraZeneca для створення Sputnik: Лондон і Москва відреагували

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За даними видання, у служб безпеки Сполученого Королівства є докази, що іноземний агент особисто викрав “життєво важливі дані” у фармацевтичної компанії, у тому числі план зі створення вакцини.

Як зазначає The Sun, у російській вакцині Sputnik використовується технологія, аналогічна розробленій в Оксфорді.

Зауважимо, ще торік стало відомо, що Росія, Іран і КНР за допомогою хакерів, імовірно, намагалися зламати сайти британських університетів і наукових установ для крадіжки даних про дослідження, пов’язані з COVID-19, у тому числі про розробку вакцин.

Додамо, що 11 жовтня міністр держбезпеки Великої Британії Деміан Хайндс в ефірі британського LBC Radio відреагував на статтю, при цьому не підтвердивши опублікованої інформації.

“Я не можу коментувати конкретно, але для ваших слухачів буде справедливо припустити, що постійно є іноземні держави, які хотіли б отримати в свої руки конфіденційну інформацію, включаючи іноді комерційні секрети, іноді наукову, інтелектуальну власність, постійно намагаючись отримати її, а в кіберпросторі це робиться зовсім не так, як зазвичай, і ми повинні виявляти до цього особливу пильність”, - зазначив міністр.

“Боюся, що ми живемо в світі, де є діяльність держави, спрямована на промислове і економічне шпигунство, відбуваються кібератаки і так далі”, — додав він.

В офісі прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона після повідомлень про те, що вакцина Oxford-AstraZeneca була використана для створення російського "Sputnik V", як пише ВВС, заявили, що звинувачення в крадіжці інтелектуальної власності та кібератаках сприймаються "надзвичайно серйозно". Офіційний представник прем'єр-міністра відмовився коментувати конкретні твердження про те, що джерела в "спецслужбах" мають докази того, що агенти російських спецслужб вкрали розробки оксфордської вакцини проти коронавірусу.

Але він заявив: "Ми дуже серйозно ставимося до будь-яких таких звинувачень в крадіжці інтелектуальної власності та кібератаках, і в минулому ми вже відзначали спроби. Але, як і слід було очікувати, я не буду коментувати питання, що стосуються розвідки".

Відповідь Росії

Невдовзі на статтю відреагували в Російському фонді прямих інвестицій, назвавши інформацію фейком. “Британські ЗМІ повідомляють, що російський ”Sputnik V“ нібито заснований на дослідженні вакцини Oxford/AstraZeneca — ще одна фальшива новина і нахабна брехня, заснована на анонімних джерелах”, — йдеться в заяві, опублікованій на сайті, присвяченому російській вакцині.

У фонді вважають, що матеріал нібито просувається противниками “успіху” вакцини Sputnik.