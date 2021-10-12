СМИ обвинили российских шпионов в краже формулы вакцины AstraZeneca для создания Sputnik: Лондон и Москва отреагировали

Детали

По данным издания, у служб безопасности Соединенного королевства есть доказательства, что иностранный агент лично похитил «жизненно важные данные» у фармацевтической компании, в том числе план по созданию вакцины.

Как отмечает The Sun, в российской вакцине Sputnik используется технология, аналогичная разработанной в Оксфорде.

Отметим, еще в прошлом году стало известно, что Россия, Иран и КНР с помощью хакеров, вероятно, пытались взломать британские университеты и научные учреждения для кражи данных об исследованиях, связанных с COVID-19, в том числе о разработке вакцин.

Добавим, что 11 октября министр госбезопасности Великобритании Дэмиан Хайндс в эфире британского LBC Radio отреагировал на статью, при этом не подтвердив опубликованной информации.

"Я не могу комментировать конкретно, но для ваших слушателей будет справедливо предположить, что постоянно есть иностранные государства, которые хотели бы получить в свои руки конфиденциальную информацию, включая иногда коммерческие секреты, иногда научную, интеллектуальную собственность, постоянно пытаясь получить ее, а в киберпространстве это делается совсем не так, как обычно, и мы должны проявлять к этому особую бдительность", - отметил министр.

"Боюсь, что мы живем в мире, где есть деятельность государства, направленная на промышленный и экономический шпионаж, происходят кибератаки и так далее", - добавил он.

В офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о том, что вакцина Oxford-AstraZeneca была использована для создания российского "Sputnik V", как пишет ВВС, заявили, что обвинения в краже интеллектуальной собственности и кибератаках воспринимаются "очень серьезно" . Официальный представитель премьер-министра отказался комментировать конкретные утверждения о том, что источники в "спецслужбах" есть доказательства того, что агенты российских спецслужб украли разработки оксфордской вакцины против коронавируса.

Он заявил: "Мы очень серьезно относимся к любым таких обвинениям в краже интеллектуальной собственности и кибератаках, и в прошлом мы уже отмечали попытки. Но, как и следовало ожидать, я не буду комментировать вопросы, касающиеся разведки".

Ответ России

Вскоре на статью отреагировали в Российском фонде прямых инвестиций, назвав информацию фейком. "Британские СМИ сообщают, что российский "Sputnik V" якобы основан на исследовании вакцины Oxford/AstraZeneca - еще одна фальшивая новость и наглая ложь, основанная на анонимных источниках", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте, посвященном российской вакцине.

В фонде считают, что материал якобы продвигается противниками "успеха" вакцины Sputnik.