Хакеры из России, Ирана и КНР пытаются похитить данные о вакцине от COVID-19 - The Guardian
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Россия, Иран и КНР с помощью хакеров, вероятно, пытаются сломать британские университеты и научные учреждения для кражи данных об исследованиях, связанных с COVID-19, в том числе о разработке вакцин. Об этом со ссылкой на британских экспертов по кибербезопасности, сообщает The Guardian, передает УНН.
Так, согласно информации издания, британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил, что количество целевых кибератак выросла.
"Предполагается, что страны, включая Иран и Россию, стоят за попытками взлома, в то время как эксперты говорят, что КНР также причастна к преступлению", - говорится в статье.
Как отмечает издание, на сегодня десятки университетов и учреждений в стране работают над изучением COVID-19, начиная от новых диагностических тестов и тестов на антитела к экспериментальному лечению.
В то же время, предполагается, что до сих пор не было совершено "успешных" кибератак на университеты или исследовательские институты.
"Любая атака против усилий по борьбе с коронавирусным кризисом недостойная. Мы наблюдаем рост доли кибератак, связанных с коронавирусом, и наши эксперты работают круглосуточно, чтобы помочь целевым организациям. Однако общий уровень кибератак со стороны преступников и государств против Великобритании оставался стабильным во время пандемии", - сообщил представитель NCSC.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китайские СМИ обвинили Помпео во лжи из-за заявления о лабораторном происхождении COVID-19.
Оксфордский университет, занимающийся ведущими мировыми разработками вакцин и который недавно начал испытания на людях, заявил, что работает с NCSC для защиты своих исследований.
AstraZeneca, фармацевтическая группа из Кембриджа, будет сотрудничать с университетом для производства и распространения вакцины, если клинические испытания покажут ее эффективность.
Как сообщалось в УНН, спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии в своем новом докладе утверждают, что КНР намеренно скрывала или уничтожила доказательства вспышка коронавируса, сделав "нападение на международную прозрачность", унесшей десятки тысяч жизней.