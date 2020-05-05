Хакеры из России, Ирана и КНР пытаются похитить данные о вакцине от COVID-19 - The Guardian

КИЕВ. 5 мая. УНН. Россия, Иран и КНР с помощью хакеров, вероятно, пытаются сломать британские университеты и научные учреждения для кражи данных об исследованиях, связанных с COVID-19, в том числе о разработке вакцин. Об этом со ссылкой на британских экспертов по кибербезопасности, сообщает The Guardian, передает УНН.