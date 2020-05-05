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Хакеры из России, Ирана и КНР пытаются похитить данные о вакцине от COVID-19 - The Guardian

Киев • УНН

 • 13393 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Россия, Иран и КНР с помощью хакеров, вероятно, пытаются сломать британские университеты и научные учреждения для кражи данных об исследованиях, связанных с COVID-19, в том числе о разработке вакцин. Об этом со ссылкой на британских экспертов по кибербезопасности, сообщает The Guardian, передает УНН.

Хакеры из России, Ирана и КНР пытаются похитить данные о вакцине от COVID-19 - The Guardian

Так, согласно информации издания, британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил, что количество целевых кибератак выросла.

"Предполагается, что страны, включая Иран и Россию, стоят за попытками взлома, в то время как эксперты говорят, что КНР также причастна к преступлению", - говорится в статье.

Как отмечает издание, на сегодня десятки университетов и учреждений в стране работают над изучением COVID-19, начиная от новых диагностических тестов и тестов на антитела к экспериментальному лечению.

В то же время, предполагается, что до сих пор не было совершено "успешных" кибератак на университеты или исследовательские институты.

"Любая атака против усилий по борьбе с коронавирусным кризисом недостойная. Мы наблюдаем рост доли кибератак, связанных с коронавирусом, и наши эксперты работают круглосуточно, чтобы помочь целевым организациям. Однако общий уровень кибератак со стороны преступников и государств против Великобритании оставался стабильным во время пандемии", - сообщил представитель NCSC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китайские СМИ обвинили Помпео во лжи из-за заявления о лабораторном происхождении COVID-19.

Оксфордский университет, занимающийся ведущими мировыми разработками вакцин и который недавно начал испытания на людях, заявил, что работает с NCSC для защиты своих исследований.

AstraZeneca, фармацевтическая группа из Кембриджа, будет сотрудничать с университетом для производства и распространения вакцины, если клинические испытания покажут ее эффективность.

Как сообщалось в УНН, спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии в своем новом докладе утверждают, что КНР намеренно скрывала или уничтожила доказательства вспышка коронавируса, сделав "нападение на международную прозрачность", унесшей десятки тысяч жизней.

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