ЗМІ знайшли прямі рейси з Кіпру в окупований Крим, в обхід заборони

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Видання “Открытые медиа” виявило в системі бронювання на сайті авіакомпанії S7 прямі рейси з кіпрського міста Ларнака до окупованого Сімферополь. Польоти в Крим з території Євросоюзу були заборонені після анексії півострова Росією в 2014 році, передає УНН.

Рейси туди і назад були призначені на 6 і 7 листопада і коштували 131 тисячу рублів за квиток. На момент публікації новини на сайті S7 є тільки рейси за цим маршрутом з пересадкою в Москві.

Представник S7 заявив ЗМІ РФ, що компанія не планує запускати прямі рейси за маршрутом Ларнака — Сімферополь. “Можливо, проводяться якісь тестові роботи на сайті”, — сказав він.

При цьому в колл-центрі S7 “Открытым медиа” заявили, що на ці рейси відкрита вільна продаж квитків.

“Судячи з чотиризначних номерів рейсів, які виконуються і відсутності їх в розкладі в інші дні в листопаді 2018 року, це чартерні рейси... Хто є замовників цих чартерів — невідомо”, — вказано у повідомленні.

Міжнародні польоти до Криму заборонені ще в 2014 році, в тому числі і Євроконтролем — організацією, яка регулює повітряний рух в країнах Євросоюзу. Кіпр приєднався до Євроконтролю в 1991 році і зобов’язаний виконувати рішення цієї організації, що стосуються регулювання повітряного простору.

ЄС вважає Крим частиною України, а Євроконтроль, відповідно, вважає, що повітряний простір над півостровом повинні контролювати українські диспетчери. Однак фактично з весни 2014 року його контролюють російські диспетчери. У своєму повідомленні Євроконтроль ввів заборону на польоти в аеропорт Сімферополя і вказав, що всі польоти над територією півострова повинні узгоджуватися з українською владою.

Нагадуємо, Аксьонов вирішив, що чутки про “зовнішню загрозу” з приводу трагедії в Керчі йдуть з України.

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