СМИ нашли прямые рейсы из Кипра в оккупированный Крым, в обход запрета
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Издание “Открытые медиа” обнаружило в системе бронирования на сайте авиакомпании S7 прямые рейсы из кипрского города Ларнака в оккупированный Симферополь. Полеты в Крым с территории Евросоюза были запрещены после аннексии полуострова Россией в 2014 году, передает УНН.
Рейсы туда и обратно были назначены на 6 и 7 ноября и стоили 131 тысячу рублей за билет. На момент публикации новости на сайте S7 есть только рейсы по этому маршруту с пересадкой в Москве.
Представитель S7 заявил СМИ РФ, что компания не планирует запускать прямые рейсы по маршруту Ларнака — Симферополь. “Возможно, проводятся некие тестовые работы на сайте”, — сказал он.
При этом в колл-центре S7 “Открытым медиа” заявили, что на эти рейсы открыта свободная продажа билетов.
“Судя по четырёхзначным номерам выполняемых рейсов и отсутствию их в расписании в другие дни в ноябре 2018 года, это чартерные рейсы... Кто является заказчиков этих чартеров — неизвестно”, — указано в сообщении.
Международные полёты в Крым запрещены ещё в 2014 году, в том числе и Евроконтролем — организацией, регулирующей воздушное движение в странах Евросоюза. Кипр присоединился к Евроконтролю в 1991 году и обязан исполнять решения этой организации, касающиеся регулирования воздушного пространства.
ЕС считает Крым частью Украины, а Евроконтроль, соответственно, считает, что воздушное пространство над полуостровом должны контролировать украинские диспетчеры. Однако фактически с весны 2014 года его контролируют российские диспетчеры. В своём уведомлении Евроконтроль ввёл запрет на полёты в аэропорт Симферополя и указал, что все полёты над территорией полуострова должны согласовываться с украинскими властями.
Напоминаем, Аксенов решил, что слухи о “внешней угрозе” по поводу трагедии в Керчи идут из Украины.