ЗМІ зафіксували зустріч кураторів ДАБІ Сергієнка, Васильченка, Федоренка та Коломійця "з повними сумками"

“Раніше ми розповідали про те, як починає свій робочий день колишній керівник уже реформованої Державної архітектурно-будівельної інспекції України Юрій Васильченко. Донедавна він очолював Державну інспекцію містобудування. Тоді ж ми повідомляли й про досить дружні стосунки пана Васильченка з Олександром Сергієнком — ексначальником Управління дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції та автором скандально відомого реєстру дозвільних документів ДАБІ часів Януковича”, — нагадали у редакції.

Після виходу розслідування в ефір до редакції “Стоп корупції” потрапили кілька цікавих фото. Де, як припускає видання, пан Сергієнко роздає гроші. Причому чимало, бо їх виносять від нього цілими сумками.

“Отже, 13 година. Елітний Мерседес S-класу пана Сергієнка паркується неподалік від скверу з пам’ятником воїнам-афганцям на вулиці Лаврській. Там на нього вже чекає колишній директор Департаменту ДАБІ у Київській області Олександр Коломієць, також із дорогою автівкою бізнес-класу — Фольксваген Туарег. Пан Коломієць з сумкою в руках пересідає до авто пана Сергієнка, а вже за кілька хвилин — виходить і їде геть. На черзі — на той момент голова ДІМУ Юрій Васильченко, він прибуває о 13.20 і також із великим наплічником, теж сідає до „мерса“ і знову ж таки за кілька хвилин повертається до своєї Ауді. Майже одразу після цього з іншого Мерседеса, припаркованого поруч, виходить Богдан Федоренко — ліквідатор ДАБІ. І все повторюється знову: сумка в руках, кілька хвилин у машині — і геть у невідомому напрямку”, — йдеться у матеріалі.

Журналісти задалися питанням: що ж роздають у тому авто, до якого почергово сідають посадовці? Та припустили, що цим фактом зацікавиться парламентська тимчасова слідча комісія, яка якраз вивчає факти корупції у ДАБІ.

“До речі, про Мерседеси. Спочатку журналістам здалося, що в авто Сергієнка і авто Федоренка — однакові номери. Але ні — різниця в одну цифру. За даними наших джерел, авто пана Федоренка мало зовсім інші номери і було внесене до статутного капіталу компанії ТОВ „Охоронний фактор“. Це нібито незначний факт, але на єдиному порталі витрачання бюджетних коштів ми знайшли цю компанію як отримувача бюджетних коштів та контрагента тієї ж ДАБІ. Понад те, репортери виявили інформацію про послуги охорони, які ТОВ „Охоронний фактор“ має надавати також і для Державної інспекції містобудування України. Збіг? Можливо, але ми точно крапку на цьому ставити не будемо. І обов’язково дамо відповіді на запитання у наступних випусках”, — підсумували у “СтопКорі”.