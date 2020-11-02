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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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СМИ зафиксировали встреча кураторов ДАБИ Сергиенко, Васильченко, Федоренко и Коломийца "с полными сумками"

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Помощник нардепа и председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрея Клочко Александр Сергиенко тайно встречается с бывшими и действующими ТОП-менеджерами органов архстройконтроля, которым, вероятно, передает деньги. Об этом говорится в расследовании “СтопКора” со ссылкой на видеоблог журналистки Марии Шевель “Кто „кормит“ Работников ГАСИ”.

“Ранее мы рассказывали о том, как начинает свой рабочий день бывший руководитель уже реформированной Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Юрий Васильченко. До недавнего времени он возглавлял Государственную инспекцию градостроительства. Тогда мы сообщали и о достаточно дружеских отношениях господина Васильченко с Александром Сергиенко — экс-начальником Управления разрешительных процедур Государственной архитектурно-строительной инспекции и автором скандально известного реестра разрешительных документов ГАСИ времен Януковича”, — напомнили в редакции.

После выхода расследования в эфир в редакцию “Стоп коррупции” попали несколько интересных фото. Где, как предполагает издание, господин Сергиенко раздает деньги. Причем много, так как их выносят от него целыми сумками.

“Итак, 13 часов. Элитный Мерседес S-класса господина Сергиенко паркуется неподалеку от сквера с памятником воинам-афганцам на улице Лаврской. Там его уже ждет бывший директор Департамента ГАСИ в Киевской области Александр Коломиец, также с дорогой машиной бизнес-класса — Фольксваген Туарег. Господин Коломиец с сумкой в руках пересаживается в авто господина Сергиенко, а уже через несколько минут — выходит и уезжает. На очереди — на тот момент председатель ГИГУ Юрий Васильченко, он прибывает в 13.20 и также с большим рюкзаком, тоже садится в „мерс“ и опять же через несколько минут возвращается к своей Ауди. Почти сразу после этого с другого Мерседеса, припаркованного рядом, выходит Богдан Федоренко — ликвидатор ГАСИ. И все повторяется снова: сумка в руках, несколько минут в машине — и прочь в неизвестном направлении”, — говорится в материале.

Журналисты задались вопросом: что же раздают в том авто, к которому поочередно садятся чиновники? И предположили, что этим фактом заинтересуется парламентская временная следственная комиссия, которая как раз изучает факты коррупции в ГАСИ.

“Кстати, о Мерседесах. Сначала журналистам показалось, что в авто Сергиенко и авто Федоренко — одинаковые номера. Но нет — разница в одну цифру. По данным наших источников, авто г. Федоренко имело совсем другие номера и было внесено в уставный капитал компании ООО „Охранный фактор“. Это якобы незначительный факт, но на едином портале расходования бюджетных средств мы нашли эту компанию как получателя бюджетных средств и контрагента той же ГАСИ. Более того, репортеры обнаружили информацию об услугах охраны, которые ООО „Охранный фактор“ должен предоставлять также и для Государственной инспекции градостроительства Украины. Совпадение? Возможно, но мы точно точку на этом ставить не будем. И обязательно ответим на вопросы в следующих выпусках”, — подытожили в “СтопКоре”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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