ЗМІ: чоловік, який наїхав на людей в Торонто був звільнений з армії Канади восени 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Алек Мінассіан проходив службу в Збройних силах Канади, але був звільнений з армії у зв’язку з невідповідністю вимогам військової дисципліни. Про це у вівторок повідомив телеканал CBC з посиланням на високопоставленого представника міністерства національної оборони країни, який говорив на умовах анонімності, інформує УНН.
За його словами, чоловік у вересні 2017 року приступив до проходження військової підготовки на базі в Сен-Жан-сюр-Рішельє (провінція Квебек), проте вже в жовтні йому було наказано покинути Збройні сили. “Він не підходив для служби в армії”, — сказало джерело телеканалу. Зокрема, у Мінассіана були проблеми з дисципліною, він носив форму не за статутом і погано взаємодіяв з товаришами по службі в ході військових навчань. “При цьому не було ніяких тривожних сигналів, які могли б вказати, що він може зробити щось подібне (наїхати на автомобілі на людей в Торонто)”, — зазначив співрозмовник CBC.
Надзвичайна подія сталася в понеділок о 13:26 за місцевим часом (20:26 за Києвом) на вулиці Янг в північній частині Торонто. Фургон виїхав на тротуар і почав збивати людей. В результаті наїзду 10 людей загинули, ще 15 отримали поранення. Поліція затримала водія машини, ним виявився 25-річний Мінассіан, що проживає в Річмонд-Хіллі — північному передмісті Торонто.
Як повідомляв УНН, підозрюваний у вбивстві 10 осіб у Торонто постане перед судом.