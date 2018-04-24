СМИ: задавивший людей в Торонто человек был уволен из армии Канады осенью 2017

По его словам, мужчина в сентябре 2017 года приступил к прохождению военной подготовки на базе в Сен-Жан-сюр-Ришелье (провинция Квебек), однако уже в октябре ему было приказано покинуть Вооруженные силы. “Он не подходил для службы в армии”, — сказал источник телеканала. В частности, в Минассиана были проблемы с дисциплиной, он носил форму не по уставу и плохо взаимодействовал с сослуживцами в ходе военных учений. “При этом не было никаких тревожных сигналов, которые могли бы указать, что он может сделать что-то подобное (наехать на автомобиле людей в Торонто)”, — отметил собеседник CBC.

ЧП произошло в понедельник в 13:26 по местному времени (20:26 по Киеву) на улице Янг в северной части Торонто. Фургон выехал на тротуар и начал сбивать людей. В результате наезда 10 человек погибли, еще 15 получили ранения. Полиция задержала водителя машины, им оказался 25-летний Минассиан, проживающего в Ричмонд-Хилле — северном пригороде Торонто.

Как сообщал УНН, подозреваемый в убийстве 10 человек в Торонто предстанет перед судом.