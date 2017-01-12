ЗМІ: ймовірний автор звіту про "компромат" на Д.Трампа заліг на дно
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Колишній співробітник британської розвідки Крістофер Стіл, якого вважають автором опублікованого нещодавно документа про нібито наявність у Росії компромату на обраного президента США Дональда Трампа, заліг на дно. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
За даними видання, К.Стіл "поїхав зі свого будинку у вівторок або в середу, ще до того, як його ім'я з'явилося в пресі". Як зазначається, перед від'їздом він попросив сусідів доглянути за його кішками.
Повідомляється, що К.Стіл побоювався за своє життя ще в жовтні минулого року.
Документ, авторство якого приписують К.Стілу, був опублікований в середу на сайті BuzzFeed і відразу викликав широкий резонанс. У ньому містяться бездоказові твердження, що у Росії є компромат на обраного президента США Дональда Трампа.
Сайт попереджав читачів, що підтвердити або спростувати інформацію, яка міститься в документі, не вдалося, і що доповідь містить численні помилки. Проте він швидко розійшовся у ЗМІ.
Викладені в документі відомості назвали брехнею і Дональд Трамп, і прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. Крім того, в його справжності засумнівалися представники сайту WikiLeaks, а також колишні розвідники.
Очільник національної розвідки США Джеймс Клеппер зазначив, що американські спецслужби не мають стосунку до підготовки доповіді, додавши, що знав про його існування, але не впевнений у правдивості викладеної там інформації.
У своїй публікації BuzzFeed згадував, що автором документа вважають колишнього співробітника британської розвідки, але його імені не приводив. Згодом ЗМІ з'ясувалии, що швидше за все йдеться про Крістофера Стіла.
За даними видання, К.Стіл"передав документ незалежній організації, яка намагалася перешкодити обранню Трампа". Зараз К.Стіл є директором Orbis Business Intelligence, яка називає себе провідною компанією в області корпоративної розвідки. ".Стіл не відповів на прохання про коментар, пише видання.