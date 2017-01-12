СМИ: вероятный автор отчета о "компромате" на Д.Трампа залег на дно

По данным издания, К.Стил "уехал из своего дома во вторник или в среду, еще до того, как его имя появилось в прессе". Как отмечается, перед отъездом он попросил соседей присмотреть за его кошками.

Сообщается, что К.Стил опасался за свою жизнь еще в октябре прошлого года.

Документ, авторство которого приписывают К.Стилу, был опубликован в среду на сайте BuzzFeed и сразу вызвал широкий резонанс. В нем содержатся бездоказательные утверждения, что у России есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа.

Сайт предупреждал читателей, что подтвердить или опровергнуть информацию, которая содержится в документе, не удалось, и доклад содержит многочисленные ошибки. Однако он быстро разошелся в СМИ.

Изложенные в документе сведения назвали ложью и Дональд Трамп, и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, в его подлинности усомнились представители сайта WikiLeaks, а также бывшие разведчики.

Глава национальной разведки США Джеймс Клэппер отметил, что американские спецслужбы не имеют отношения к подготовке доклада, добавив, что знал о его существовании, но не уверен в правдивости изложенной там информации.

В своей публикации BuzzFeed вспоминал, что автором документа считают бывшего сотрудника британской разведки, но его имени не приводил. Впоследствии СМИ выяснили, что скорее всего речь идет о Кристофере Стиле.

По данным издания, К.Стил "передал документ независимой организации, которая пыталась помешать избранию Трампа". Сейчас К.Стил является директором Orbis Business Intelligence, которая называет себя ведущей компанией в области корпоративной разведки." Стил не ответил на просьбу о комментарии, пишет издание.