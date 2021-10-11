ЗМІ: Євросоюз вирішив посилити контроль над відділеннями зарубіжних банків на території спільноти

Деталі

Згідно із заявою Єврокомісії (ЄК), активно обговорювані нові пропозиції “відповідають міжнародним зобов’язанням щодо впровадження стандартів Базель III, але в них будуть внесені зміни, що відображають специфіку економіки і банківського сектору ЄС”.

Такі заходи передбачають, за даними видання, зміцнення співпраці між органами банківського нагляду щодо навіть невеликих відділень, “мінімальну гармонізацію” вимог до капіталу і ліквідності для відділень, які безпосередньо належать зарубіжним фінансовим інститутам.

Фінансові регулятори будуть постійно аналізувати ситуацію з відділеннями зарубіжних банків і вирішувати, чи має сенс перетворювати їх у дочірні компанії. Відповідно до пропозицвй, які розробляються Брюсселем, органи фінансового контролю зможуть змусити банки перетворити деякі зі своїх європейських філій у дочірні компанії, якщо діяльність відділень буде визнана достатньо великою і ризикованою, повідомили газеті особи, ознайомлені з планами ЄК.

Доповнення

Єврокомісія повинна опублікувати законопроект 27 жовтня, після чого він буде доопрацьований Європарламентом і Радою ЄС.