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ЗМІ: Євросоюз вирішив посилити контроль над відділеннями зарубіжних банків на території спільноти

ЗМІ: Євросоюз вирішив посилити контроль над відділеннями зарубіжних банків на території спільноти

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Євросоюз розглядає можливість посилення контролю над відділеннями зарубіжних банків у співтоваристві відповідно до правил Базель III (документ Базельського комітету з банківського нагляду, що містить методичні рекомендації в області банківського регулювання), що підсилюють вимоги до банківського капіталу і вводять нові нормативні вимоги по ліквідності. Про це повідомляє газета Financial Times, пише УНН.

Деталі

Згідно із заявою Єврокомісії (ЄК), активно обговорювані нові пропозиції “відповідають міжнародним зобов’язанням щодо впровадження стандартів Базель III, але в них будуть внесені зміни, що відображають специфіку економіки і банківського сектору ЄС”.

Такі заходи передбачають, за даними видання, зміцнення співпраці між органами банківського нагляду щодо навіть невеликих відділень, “мінімальну гармонізацію” вимог до капіталу і ліквідності для відділень, які безпосередньо належать зарубіжним фінансовим інститутам.

Фінансові регулятори будуть постійно аналізувати ситуацію з відділеннями зарубіжних банків і вирішувати, чи має сенс перетворювати їх у дочірні компанії. Відповідно до пропозицвй, які розробляються Брюсселем, органи фінансового контролю зможуть змусити банки перетворити деякі зі своїх європейських філій у дочірні компанії, якщо діяльність відділень буде визнана достатньо великою і ризикованою, повідомили газеті особи, ознайомлені з планами ЄК.

Доповнення

Єврокомісія повинна опублікувати законопроект 27 жовтня, після чого він буде доопрацьований Європарламентом і Радою ЄС.

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