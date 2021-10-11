СМИ: Евросоюз решил усилить контроль над отделениями зарубежных банков на территории сообщества
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Евросоюз рассматривает возможность ужесточения контроля над отделениями зарубежных банков в сообществе в соответствии с правилами Базель III (документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования), усиливающими требования к банковскому капиталу и вводящими новые нормативные требования по ликвидности. Об этом сообщает газета Financial Times, пишет УНН.
Детали
Согласно заявлению Еврокомиссии (ЕК), активно обсуждаемые новые предложения “соответствуют международным обязательствам по внедрению стандартов Базель III, но в них будут внесены изменения, отражающие специфику экономики и банковского сектора ЕС”.
Такие меры предусматривают, по данным издания, укрепление сотрудничества между органами банковского надзора в отношении даже небольших отделений, “минимальную гармонизацию” требований к капиталу и ликвидности для отделений, напрямую принадлежащих зарубежным финансовым институтам.
Финансовые регуляторы будут постоянно анализировать ситуацию с отделениями зарубежных банков и решать, имеет ли смысл превращать их в дочерние компании. В соответствии с разрабатываемыми Брюсселем предложениями органы финансового контроля смогут вынудить банки превратить некоторые из своих европейских филиалов в дочерние компании, если деятельность отделений будет сочтена достаточно крупной и рискованной, сообщили газете лица, знакомые с планами ЕК.
Дополнение
Еврокомиссия должна опубликовать законопроект 27 октября, после чего он будет доработан Европарламентом и Советом ЕС.