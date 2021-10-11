СМИ: Евросоюз решил усилить контроль над отделениями зарубежных банков на территории сообщества

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113644 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126399 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110516 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109235 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137934 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121695 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161414 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143250 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179631 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172987 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 28875 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 41172 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 45722 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 76607 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 35716 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 126399 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 137934 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 304064 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 270883 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255702 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 113644 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121122 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161414 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118774 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118356 просмотра
Актуальное
СМИ: Евросоюз решил усилить контроль над отделениями зарубежных банков на территории сообщества

СМИ: Евросоюз решил усилить контроль над отделениями зарубежных банков на территории сообщества

Киев  •  УНН

 • 12585 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Евросоюз рассматривает возможность ужесточения контроля над отделениями зарубежных банков в сообществе в соответствии с правилами Базель III (документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования), усиливающими требования к банковскому капиталу и вводящими новые нормативные требования по ликвидности. Об этом сообщает газета Financial Times, пишет УНН.

Детали

Согласно заявлению Еврокомиссии (ЕК), активно обсуждаемые новые предложения “соответствуют международным обязательствам по внедрению стандартов Базель III, но в них будут внесены изменения, отражающие специфику экономики и банковского сектора ЕС”.

Такие меры предусматривают, по данным издания, укрепление сотрудничества между органами банковского надзора в отношении даже небольших отделений, “минимальную гармонизацию” требований к капиталу и ликвидности для отделений, напрямую принадлежащих зарубежным финансовым институтам.

Финансовые регуляторы будут постоянно анализировать ситуацию с отделениями зарубежных банков и решать, имеет ли смысл превращать их в дочерние компании. В соответствии с разрабатываемыми Брюсселем предложениями органы финансового контроля смогут вынудить банки превратить некоторые из своих европейских филиалов в дочерние компании, если деятельность отделений будет сочтена достаточно крупной и рискованной, сообщили газете лица, знакомые с планами ЕК.

Дополнение

Еврокомиссия должна опубликовать законопроект 27 октября, после чего он будет доработан Европарламентом и Советом ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы