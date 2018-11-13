ЗМІ: ВПС Ізраїлю завдали удару по готелю в Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Ізраїльська авіація завдала в понеділок удар по готелю “Амаль” в центрі Гази. Про це повідомило палестинське інформаційне агентство Maan, інформує УНН.
За попередніми даними, будівля зруйнована. Інформація про жертви не надходила.
Тим часом, за даними арабських телеканалів, ВПС Ізраїлю атакували в центрі міста Гази один зі штабів палестинських силових структур, повністю зруйнувавши його.
Як повідомляв УНН, з території сектора Гази 12 листопада по Ізраїлю були випущені сотні ракет. Обстріли почалися в ніч на понеділок і тривали весь день. За останніми даними, були запущені близько 300 ракет, 60 з яких були перехоплені системою “залізний купол”. Велика частина ракет, що долетіли до Ізраїлю, впала в пустельній місцевості, але деякі все-таки заподіяли пошкодження будівель, одна з ракет потрапила в автобус. Поранення різного ступеня тяжкості отримали в цілому 13 чоловік, як повідомляє видання The Jerusalem Post.