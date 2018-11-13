СМИ: ВВС Израиля нанесли удар по отелю в Газе

По предварительным данным, здание разрушено. Информация о жертвах не поступала.

Между тем, по данным арабских телеканалов, ВВС Израиля атаковали в центре города Газы один из штабов палестинских силовых структур, полностью разрушив его.

Как сообщал УНН, с территории сектора Газы 12 ноября по Израилю были выпущены сотни ракет. Обстрелы начались в ночь на понедельник и продолжались весь день. По последним данным, были запущены около 300 ракет, 60 из которых были перехвачены системой “железный купол”. Большая часть ракет, которые долетели до Израиля, упала в пустынной местности, но некоторые все-таки нанесли повреждения зданий, одна из ракет попала в автобус. Ранения различной степени тяжести получили в общей сложности 13 человек, как сообщает издание The Jerusalem Post.