ЗМІ: в Україні затримали екс-співробітника МВС Грузії

За інформацією членів сім'ї колишнього співробітника МВС Грузії Георгія Самушия, йому було відмовлено в отриманні політичного притулку у Франції і тому він відправився до України. Там він був затриманий за незаконне перетинання кордону, пише видання.

"Звинувачення, які йому пред'являє грузинська сторона, абсурдні. Останній раз він був у Франції, і його турбувало здоров'я. Так як йому було відмовлено заявку на отримання політичного притулку, він полетів в Україну, де його зустріли племінники і потім він збирався повернутися в Грузію", - заявили родичі.

ЗМІ стало відомо, що Самушия був затриманий в Україні.

Георгій Самушия був затриманий за звинуваченням у незаконному позбавленні волі в 2015 році. Згідно зі слідством, за дорученням Мегіса Кардава, Георгій Самушия разом з іншими особами змусив громадянина визнати вчинення терористичного акту в Зугдіді. За даними слідства, після відмови визнати злочин, якого він не скоював, затриманий на автомобілі був доставлений з Зугдіді в Тбілісі і підданий тортурам в департаменті військової поліції, пише видання.

У тій же справі разом з Самушия звинувачуються Дата Ахалая, Гігі Каландадзе і Роман Шаматава.

Пізніше Самушия змінили запобіжний захід - з тюремного ув'язнення на заставу. Незважаючи на позбавлення судом посвідчення особи і паспорта, Самушия вдалося виїхати з Грузії, через що він був оголошений в розшук по "червоному циркуляру" Інтерполу.

Нагадаємо, в Києві затримали громадянина Туреччини, якого підозрюють у вбивстві.