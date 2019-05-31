СМИ: в Украине задержали экс-сотрудника МВД Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Украине задержали бывшего сотрудника краевой полиции Самегрело-Земо-Сванети (Грузия) Георгий Самушия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание " Грузія-Онлайн".
По информации членов семьи бывшего сотрудника МВД Грузии Георгия Самушия, ему было отказано в получении политического убежища во Франции и поэтому он отправился в Украину. Там он был задержан за незаконное пересечение границы, пишет издание.
"Обвинения, которые ему предъявляет грузинская сторона, абсурдны. Последний раз он был во Франции, и его беспокоило здоровье. Так как ему не удовлетворили заявку на получение политического убежища, он полетел в Украину, где его встретили племянники и затем он собирался вернуться в Грузию", — заявили родственники.
СМИ стало известно, что Самушия был задержан в Украине.
Георгий Самушия был задержан по обвинению в незаконном лишении свободы в 2015 году. Согласно следствию, по поручению Мегиса Кардава, Георгий Самушия вместе с другими лицами вынудил гражданина признать совершение террористического акта в Зугдиди. По данным следствия, после отказа признать преступление, которое он не совершал, задержанный на автомобиле был доставлен из Зугдиди в Тбилиси и подвергнут пыткам в департаменте военной полиции, пишет издание.
По тому же делу вместе с Самушия обвиняются Дата Ахалая, Гиги Каландадзе и Роман Шаматава.
Позднее Самушия изменили меру пресечения — с тюремного заключения на залог. Несмотря на лишение судом удостоверения личности и паспорта, Самушия удалось выехать из Грузии, из-за чего он был объявлен в розыск по "красному циркуляру" Интерпола.
Напомним, в Киеве задержали гражданина Турции, подозреваемого в убийстве.