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У Бразилії під час бунту загинули дев'ять ув'язнених, близько 200 втекли з в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. У понеділок дев'ять ув'язнених загинули, ще 14 постраждали внаслідок тюремного бунту в бразильському штаті Гояс. Як повідомив телеканал Globo, під час заворушень 106 злочинців втекли з пенітенціарної установи, інформує УНН

У Бразилії під час бунту загинули дев'ять ув'язнених, близько 200 втекли з в'язниці

До теперішнього моменту 29 з них були спіймані. Ще 127 ув'язнених покинули в'язницю під час бунту, але добровільно повернулися, коли заворушення закінчилися. Постраждалі засуджені після отримання медичної допомоги також були знову доставлені до пенітенціарної установи.

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В ході бунту, який почався через бійку двох банд, у в'язниці сталася пожежа. На придушення заворушень пішло близько двох годин.

За даними Seap, бунт почався через конфлікт між двома конкуруючими угрупуваннями. Ув'язнені влаштували пожежу, підпаливши тюремні матраци, тіла загиблих сильно обгоріли. Зараз проходить процедура ідентифікації.

Нагадаємо, протягом перших восьми місяців цього року у Бразилії було вбито 58 громадських активістів.

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