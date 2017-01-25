Військовий проведе 5 років у в'язниці за зґвалтування у Кривому Розі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Апеляційний суд Дніпропетровської області засудив 21-річного чоловіка до п’яти років ув’язнення за розбійний напад та зґвалтування. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Так, у березні 2016 року житель Кривого Рогу (на момент вчинення злочину проходив військову службу за контрактом) скоїв розбійний напад на незнайому 25-річну дівчину.
“Погрожуючи пістолетом, зловмисник затягнув потерпілу до чагарників неподалік дитячого садка, задовольнив статеву пристрасть неприродним способом, після чого заволодів її планшетом вартістю майже 2 тисячі гривень, грошовими коштами у сумі 100 гривень та зник з місця злочину”, — повідомили у прокуратурі.
Свою вину чоловік визнав повністю, проте вирок Тернівського районного суду Кривого Рогу про 4 роки увязнення оскаржував. У свою чергу, прокуратура звернулась до суду з апеляційною скаргою про призначення зловмиснику покарання у вигляді 5 років за ґратами.
Колегія суддів Апеляційного суду Дніпропетровської області погодилась з доводами державного обвинувачення та призначила чоловікові покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.