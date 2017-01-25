Военный проведет 5 лет в тюрьме за изнасилование в Кривом Роге
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Апелляционный суд Днепропетровской области приговорил 21-летнего мужчину к пяти годам заключения за разбойное нападение и изнасилование. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Так, в марте 2016 года житель Кривого Рога (на момент совершения преступления проходил военную службу по контракту) совершил разбойное нападение на незнакомую 25-летнюю девушку.
"Угрожая пистолетом, злоумышленник затащил потерпевшую в кусты неподалеку детского сада и удовлетворил половую страсть неестественным способом, после чего завладел ее планшетом стоимостью почти 2 тысяч гривен, денежными средствами в сумме 100 гривен и скрылся с места преступления", - сообщили в прокуратуре.
Свою вину мужчина признал полностью, однако приговор Терновского районного суда Кривого Рога предусматривающий 4 года заключения оспаривал. В свою очередь, прокуратура обратилась в суд с апелляционной жалобой о назначении злоумышленнику наказания в виде 5 лет за решеткой.
Коллегия судей Апелляционного суда Днепропетровской области согласилась с доводами государственного обвинения и назначила мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы.