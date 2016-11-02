ЗМІ: в АП Киргизстану спростували інформацію про телефону розмову П.Порошенка з А.Атамбаєвим
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Завідуючий відділом Апарату президента Киргизстану Сапар Ісаков спростував повідомлення про телефонну розмову Алмазбека Атамбаєва і президента України Петра Порошенка, передає УНН з посиланням АКИpress.
Повідомляється, що завідуючий відділом зовнішньої політики в ранзі заступника керівника Апарату президента Киргизстану Сапар Ісаков спростував повідомлення про телефонну розмову президента Алмазбека Атамбаєва з президентом України Петром Порошенком.
"Ця інформація недостовірна. Можливо, українського лідера хтось розіграв", - повідомили в АП Киргизстану.
Як повідомляв УНН, 2 листопада Президент України Петро Порошенко і президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв під час телефонної розмови обговорили шляхи вирішення проблем з постачанням української продукції до Киргизстану, що виникли через обмеження транзиту Росією.