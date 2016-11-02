СМИ: в АП Кыргызстана опровергли информацию о телефонном разговоре П.Порошенко с А.Атамбаев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Заведующий отделом Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков опроверг сообщение о телефонном разговоре Алмазбека Атамбаева и президента Украины Петра Порошенко, передает УНН со ссылкой АКИpress.
Сообщается, что заведующий отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков опроверг сообщение о телефонном разговоре президента Алмазбека Атамбаева с президентом Украины Петром Порошенко.
"Эта информация недостоверна. Возможно, украинского лидера кто-то разыграл", - сообщили в АП Кыргызстана.
Как сообщал УНН, 2 ноября Президент Украины Петр Порошенко и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время телефонного разговора обсудили пути решения проблем с поставками украинской продукции в Кыргызстан, возникшие из-за ограничения транзита Россией .