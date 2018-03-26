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ЗМІ: Україна може обміняти в Білорусі журналіста Шаройка

ЗМІ: Україна може обміняти в Білорусі журналіста Шаройка

Київ • УНН

 • 9491 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий на передачу Києву затриманого в Білорусі журналіста українського “Національного радіо” Павла Шаройко, обвинуваченого в шпигунстві — всі документи підготовлені для підпису Лукашенку. Про це повідомляє видання “Белорусский партизан” з посиланням на “колег у Києві”, передає УНН.

Зокрема, за повідомленнями “колег з Києва”, відповідна домовленість була досягнута на зустрічі високопоставлених представників Білорусі та України.

“Звільнення планується здійснити шляхом обміну Шаройко на білоруського шпигуна Юрія Політика, якого затримали в Україні,” — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ: вирок українцю Шаройку в Білорусі вже винесено

Нагадаємо, Юрій Політика цікавився у ветеранів АТО воюючими на Донбасі білорусами, а також наявністю в ЗСУ протитанкових ракет і їх характеристиками. Він був затриманий 16 червня за виїзді в Білорусь з флешкою ​​з секретної картою. З 13 лютого в Чернігові розпочався суд у його справі.

При цьому є вірогідність, що процес обміну Політики на Шаройко блокується якимись силами.

“Адвокати та представники Юрія Політики навмисно затягують процес в українському суді — наприклад, вимагаючи перекладу матеріалів і надання перекладача білоруської мови. Хоча білоруськомовною патріотом Політика ні в якому разі не є,” — йдеться в повідомленні.

Що стосується суду над Шаройко, то офіційно про нього взагалі не повідомлялося. За неофіційною інформацією, він уже пройшов.

Нагадаємо, український журналіст Павло Шаройко був затриманий у Мінську 25 жовтня 2017 року працівниками КДБ Білорусі і обвинувачений у шпигунстві, а також створення агентурної мережі з білорусів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

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