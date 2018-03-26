ЗМІ: Україна може обміняти в Білорусі журналіста Шаройка

КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий на передачу Києву затриманого в Білорусі журналіста українського “Національного радіо” Павла Шаройко, обвинуваченого в шпигунстві — всі документи підготовлені для підпису Лукашенку. Про це повідомляє видання “Белорусский партизан” з посиланням на “колег у Києві”, передає УНН.