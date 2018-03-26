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СМИ: Украина может обменять в Беларуси журналиста Шаройко

СМИ: Украина может обменять в Беларуси журналиста Шаройко

Киев  •  УНН

 • 9488 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко готов на передачу Киеву задержанного в Беларуси журналиста украинского "Национального радио" Павла Шаройко, обвиняемого в шпионаже - все документы подготовлены для подписи Лукашенко. Об этом сообщает издание "Белорусский партизан" со ссылкой на "коллег в Киеве", передает УНН.

В частности, по сообщениям "коллег из Киева", соответствующая договоренность была достигнута на встрече высокопоставленных представителей Беларуси и Украины.

"Освобождение планируется осуществить путем обмена Шаройко на белорусского шпиона Юрия Политика, задержаного в Украине", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ: приговор украинцу Шаройко в Беларуси уже вынесен

Напомним, Юрий Политика интересовался у ветеранов АТО воюющими на Донбассе белорусами, а также наличием в ВСУ противотанковых ракет и их характеристиками. Он был задержан 16 июня при выезде в Беларусь с флешкой с секретной картой. С 13 февраля в Чернигове начался суд по его делу.

При этом есть вероятность, что процесс обмена Политики на Шаройко блокируется какими-то силами.

"Адвокаты и представители Юрия Политики намеренно затягивают процесс в украинском суде - например, требуя перевода материалов и предоставление переводчика белорусского языка. Хотя белорусскоязычным патриотом Политика ни в коем случае не является", - говорится в сообщении.

Что касается суда над Шаройко, то официально о нем вообще не сообщалось. По неофициальной информации, он уже прошел.

Напомним, украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года работниками КГБ Беларуси и обвиняемый в шпионаже, а также создание агентурной сети из белорусов.

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