ЗМІ: указ про мігрантів може підвищити рейтинг Д.Трампа серед прихильників
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Не виключено, що в результаті рішення про тимчасове закриття в'їзду в США біженцям і громадянам семи країн з переважно мусульманським населенням, рейтинг президента США Дональда Трампа серед його багатомільйонної групи підтримки лише виросте. Про це пише ВВС, передає УНН.
"Не виключено, що в результаті цього кроку рейтинг Трампа серед його багатомільйонної групи підтримки лише виросте. Адже, незважаючи ні на що, він до цих пір ріс", - йдеться у статті.
Як зазначається, опитування університету Куінніпіек, результати якого були оприлюднені в минулий четвер, дав новому господареві Білого дому рейтинг в 36% серед населення в цілому. Це набагато нижче, ніж у будь-якого нового президента в сучасній історії США.
"Але серед республіканців рейтинг Д.Трампа продовжував зростати. За два тижні до цього він досягав 76%... Зараз про його діяльність відгукується позитивно вже 81% республіканців", - сказано у повідомленні.
Повідомляється, що серед демократів же рейтинг Д.Трампа впав за два тижні з 10% до 4%.
З посиланням на дослідження ВВС повідомляє, що робітники і середній клас Середнього Заходу і Півдня країни, тобто, як зазначає видання, електорат Д.Трампа, ставляться до імміграційної заборони "флегматично".