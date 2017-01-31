СМИ: указ о мигрантах может повысить рейтинг Д.Трампа среди сторонников

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КИЕВ. 31 января. УНН. Не исключено, что в результате решения о временном закрытии въезда в США беженцам и гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением, рейтинг президента США Дональда Трампа среди его многомиллионной группы поддержки только вырастет. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

"Не исключено, что в результате этого шага рейтинг Трампа среди его многомиллионной группы поддержки только вырастет. Ведь, несмотря ни на что, он до сих пор рос", - говорится в статье.

Как отмечается, опрос университета Куиннипиек, результаты которого были обнародованы в минувший четверг, дал новому хозяину Белого дома рейтинг в 36% среди населения в целом. Это намного ниже, чем у любого нового президента в современной истории США.

"Но среди республиканцев рейтинг Д.Трампа продолжал расти. За две недели до этого он достигал 76%... Сейчас о его деятельности отзывается положительно уже 81% республиканцев", - сказано в сообщении.

Сообщается, что среди демократов же рейтинг Д.Трампа упал за две недели с 10% до 4%.

Со ссылкой на исследование ВВС сообщает, что рабочие и средний класс Среднего Запада и Юга страны, то есть, как отмечает издание, электорат Д.Трампа, относятся к иммиграционному запрету "флегматично".

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