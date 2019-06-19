ЗМІ: у Нідерландах призначили суддю у справі MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Гаазький суд призначив Хендріка Стейнхейса головою суду у справі про катастрофу пасажирського літака рейсу MH17 Малазійських авіаліній над Донеччиною в липні 2014 року, передає УНН з посиланням на NOS.
Стейнхейс раніше очолював судовий процес у розгляді марокканської громади проти лідера голландської ультраправої Партії свободи Гірта Вілдерса в 2016 році.
Повний суддівський склад в цій справі поки невідомий.
Нагадаємо, за словами слідчих, сьогодні були видані міжнародні ордери на арешт всіх чотирьох підозрюваних.
Також сьогодні слідчі повідомили, що судовий розгляд у справі про катастрофу рейсу MH17 відбудеться 9 березня 2020 року в Гаазькому суді в особливо охоронюваному комплексі в Схіпхол.