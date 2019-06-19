СМИ: в Нидерландах назначили судью по делу MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Гаагский суд назначил Хендрика Стейнхейса председателем суда по делу о крушении пассажирского самолёта рейса MH17 Малазийских авиалиний над Донбасом в июле 2014 года, передаёт УНН со ссылкой на NOS.
Стейнхейс ранее возглавлял судебный процесс в разбирательстве марокканской общины против лидера голландской крайне правой Партии свободы Гирта Вилдерса в 2016 году.
Полный судейский состав в этом деле пока неизвестен.
Напомним, по словам следователей, сегодня были выданы международные ордера на арест всех четырех подозреваемых.
Также сегодня следователи сообщили, что судебное разбирательство по делу о катастрофе рейса MH17 состоится 9 марта 2020 года в Гаагском суде в особо охраняемом комплексе в Схипхоле.