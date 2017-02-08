ЗМІ: у Нідерландах прийняли закон про позбавлення громадянства пособників "ІД"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сенат Нідерландів прийняв закон, що дозволяє владі країни позбавляти громадянства людей, які можуть нести небезпеку для національної безпеки, у тому числі пособників терористичного угруповання “Ісламська держава”, передає УНН з посиланням на Dutch News.
Новий закон дозволяє міністерству юстиції позбавляти громадянства людей, що покинули країну заради вступу в ряди терористичного угруповання “Ісламська держава”, щоб не дати їм потрапити назад в Європу. Це стосується тільки людей, які мають подвійне громадянство.
Цей закон є частиною пакету антитерористичних заходів, націлених на посилення боротьби з підозрюваними в тероризмі і бойовиками, що повертаються з Сирії та Іраку.