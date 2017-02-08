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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 49457 перегляди

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ЗМІ: у Нідерландах прийняли закон про позбавлення громадянства пособників "ІД"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сенат Нідерландів прийняв закон, що дозволяє владі країни позбавляти громадянства людей, які можуть нести небезпеку для національної безпеки, у тому числі пособників терористичного угруповання “Ісламська держава”, передає УНН з посиланням на Dutch News.

ЗМІ: у Нідерландах прийняли закон про позбавлення громадянства пособників "ІД"

Новий закон дозволяє міністерству юстиції позбавляти громадянства людей, що покинули країну заради вступу в ряди терористичного угруповання “Ісламська держава”, щоб не дати їм потрапити назад в Європу. Це стосується тільки людей, які мають подвійне громадянство.

Цей закон є частиною пакету антитерористичних заходів, націлених на посилення боротьби з підозрюваними в тероризмі і бойовиками, що повертаються з Сирії та Іраку.

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