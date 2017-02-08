СМИ: в Нидерландах приняли закон о лишении гражданства пособников "ИГ"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сенат Нидерландов принял закон, разрешающий властям лишать гражданства людей, которые могут представлять опасность для национальной безопасности, в том числе пособников террористической группировки "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на Dutch News.
Новый закон позволяет министерству юстиции лишать гражданства людей, покинувших страну ради вступления в ряды террористической группировки "Исламское государство", чтобы не дать им попасть обратно в Европу. Это касается только людей, имеющих двойное гражданство.
Этот закон является частью пакета антитеррористических мероприятий, нацеленных на усиление борьбы с подозреваемыми в терроризме и боевиками, возвращаются из Сирии и Ирака.