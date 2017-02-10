ЗМІ: у Брюсселі стався масштабний блекаут
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Практично всі райони Брюсселя занурилися в пітьму внаслідок масштабного блекауту, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Інформації про причини інциденту не відомі. Відключення відбулося 9 лютого в 22:45 за місцевим часом.
Повідомляється, що офіційні особи заявили, що подача електрики може бути відновлена протягом шести годин.
Також, за даними видання, перед масштабним відключенням було відключення невеликої частини міста, яке відбулося в 20:30.
Також відзначається, що світло є в деяких будівлях офіційних будівель ЄС, зокрема штаб-квартири Європейської ради та Єврокомісії.