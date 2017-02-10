СМИ: в Брюсселе произошел масштабный блэкаут
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Практически все районы Брюсселя погрузились во тьму в результате масштабного блэкаута, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Информация о причинах инцидента не известна. Отключение произошло 9 февраля в 22:45 по местному времени.
Сообщается, что официальные лица заявили, что подача электричества может быть восстановлена в течение шести часов.
Также, по данным издания, перед масштабным отключением было отключение небольшой части города, которое состоялось в 20:30.
Также отмечается, что свет есть в некоторых зданиях официальных зданий ЕС, в частности штаб-квартиры Европейского совета и Еврокомиссии.