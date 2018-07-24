ЗМІ: суд в Еквадорі відхилив апеляцію на рішення про арешт екс-президента Корреа
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Національний суд Еквадору відмовився відкликати ордер на арешт екс-президента цієї країни Рафаеля Корреа, який підозрюється у викраденні опозиційного політика Фернандо Бальди в 2012 році. Як повідомила газета El Comercio, відповідне рішення було прийнято за підсумками розгляду апеляції, поданої адвокатами політика, передає УНН.
В ході слухань генеральний прокурор Еквадору Пауль Перес попросив суд залишити ордер на арешт в силі. Він стверджував, що на волі колишній глава держави може сховатися від правосуддя. На підтвердження своїх слів генпрокурор повідомив, що 12 липня політик не з’явився на допит. Суд погодився з цими аргументами.
3 липня Національний суд Еквадору видав ордер на арешт Корреа, який очолював південноамериканську країну в 2007-2017 роках. Це сталося після того, як екс-президент не виконав постанову цього органу — на час розгляду кримінальної справи політик повинен був бути в суд кожні 15 діб, починаючи з 2 липня. Еквадорська влада добивається, щоб Інтерпол випустив так зване червоне повідомлення, що пропонує встановити місце розташування і заарештувати підозрюваного для подальшої екстрадиції. Корреа в останні місяці проживає в Бельгії, звідки родом його дружина.
Екс-президент не раз заявляв, що не має відношення до викрадення колишнього депутата Бальди. За словами Корреа, розслідування є частиною політичного переслідування з боку нової влади Еквадору. Він не виключив, що може попросити притулку в Бельгії.
Як повідомляє УНН, Еквадор і Велика Британія близькі до завершення переговорів про видачу Джуліана Ассанжа.