СМИ: суд в Эквадоре отклонил апелляцию на решение об аресте экс-президента Корреа

В ходе слушаний генеральный прокурор Эквадора Пауль Перес попросил суд оставить ордер на арест в силе. Он утверждал, что на свободе бывший глава государства может скрыться от правосудия. В подтверждение своих слов генпрокурор сообщил, что 12 июля политик не явился на допрос. Суд согласился с этими аргументами.

3 июля Национальный суд Эквадора выдал ордер на арест Корреа, возглавлявшего южноамериканскую страну в 2007-2017 годы. Это произошло после того, как экс-президент не выполнил постановление этого органа — на время рассмотрения уголовного дела политик должен был являться в суд каждые 15 суток, начиная со 2 июля. Эквадорские власти добиваются, чтобы Интерпол выпустил так называемое красное уведомление, предписывающее установить местоположение и арестовать подозреваемого для дальнейшей экстрадиции. Корреа в последние месяцы проживает в Бельгии, откуда родом его супруга.

Экс-президент не раз заявлял, что не имеет отношения к похищению бывшего депутата Бальды. По словам Корреа, расследование является частью политического преследования со стороны новых властей Эквадора. Он не исключил, что может попросить убежища в Бельгии.

Как сообщает, Эквадор и Великобритания близки к завершению переговоров о выдаче Джулиана Ассанжа.