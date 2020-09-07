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ЗМІ: соратницю Тіхановської викрали в центрі Мінська

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Соратницю опозиційної кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тіхановської, члена президії координаційної ради опозиції у Білорусі Марію Колесникову невідомі посадили в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку на очах у очевидців в центрі Мінська. Про це повідомляє УНН з посиланням на TUT.BY.

ЗМІ: соратницю Тіхановської викрали в центрі Мінська

"Члена Координаційної ради Марію Колесникову вранці 7 вересня біля Національного художнього музею невідомі люди посадили в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Про це ... розповіла читачка Анастасія, на очах якої все і сталося", - повідомили в ЗМІ.

За словами Анастасії, сталося все близько 10:05. Вона йшла від проспекту Незалежності в сторону музею, почула стукіт підборів, обернулася і побачила Марію Колесникову.

"Я її бачила вживу до цього, тому взнала. Я ще хотіла підійти до неї, поговорити, подякувати, а потім передумала, вирішила, що людина і так втомлюється. Я пройшла вперед, і в якийсь момент ще подумала, що обернуся і покажу Маші сердечко. Недалеко від музею я бачила припаркований темний мікроавтобус з написом "Зв'язок" на борту і ззаду була марка Соболь. Я пройшла вперед і почула звук падаючого на асфальт телефону, якийсь тупіт, обернулася і побачила, що люди в цивільному одязі і в масках заштовхують Марію в цей мікроавтобус, у неї відлітає телефон, один з цих людей телефон піднімає, стрибає в мікроавтобус і вони їдуть", - сказала Анастасія.

За її словами, зняти те, що відбувається на телефон дівчина не наважилася, оскільки була занадто близько до невідомих людей в масках і побоялася, що її теж затримають.

Також повідомляється, що телефон Колесникової доступний, але трубку вона не піднімає. Прессекретар Координаційної ради Антон Родненков о 10:13 сказав, що Марія Колесникова одна була в центрі міста у справах. Про її зникнення Родненков дізнався від ЗМІ і став з'ясовувати, де перебуває Марія. Об 11 годині телефон Родненкова став недоступний.

"Де перебувають Марія і Антон, я не знаю і не можу зв'язатися з ними. Також немає зв'язку з членом Координаційної ради, старшим віце-президентом EPAM Максимом Богрецовим і виконавчим секретарем Ради Іваном Кравцовим", - сказав член Координаційної ради Максим Знак.

Нагадаємо, Колесникова сказала, що Лукашенко порушив закон Білорусі, звертаючись за допомогою до Путіна.

Також нагадаємо, що в неділю в Білорусі затримали ще одного члена координаційної ради.

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