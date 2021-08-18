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ЗМІ: щонайменше 17 людей постраждали під час тисняви в аеропорту Кабула

ЗМІ: щонайменше 17 людей постраждали під час тисняви в аеропорту Кабула

Київ • УНН

 • 14804 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сімнадцять людей постраждали в середу, 18 серпня, у результаті “тисняви” біля воріт аеропорту в столиці Афганістану - Кабулі. Про це повідомив представник НАТО агентству Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами співрозмовника агентства, який працював в аеропорту, афганським мирним жителям, які бажають виїхати після того, як таліби захопили столицю, було наказано не збиратися в аеропорту, якщо у них немає паспорта і візи для поїздки.

Співрозмовник, який відмовився назвати своє ім’я, сказав, що не чув жодних повідомлень про насильство з боку бойовиків "Талібану" за межами аеропорту, пише агентство.

Що було раніше

Напередодні телеканал TOLO News з посиланням на командира радикального руху “Талібан” повідомив, що, починаючи з понеділка, вже щонайменше 40 людей загинули в результаті тисняви ​​і стрілянини в міжнародному аеропорту Кабула.

Додамо

17 серпня після невеликої перерви відновилася евакуація з Кабула літаками ВПС США персоналу американського посольства і афганців, які співпрацювали з американським військовим контингентом. На сьогодні західні країни продовжують евакуювати своїх громадян і співробітників з країни.

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