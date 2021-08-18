ЗМІ: щонайменше 17 людей постраждали під час тисняви в аеропорту Кабула
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сімнадцять людей постраждали в середу, 18 серпня, у результаті “тисняви” біля воріт аеропорту в столиці Афганістану - Кабулі. Про це повідомив представник НАТО агентству Reuters, передає УНН.
Деталі
За словами співрозмовника агентства, який працював в аеропорту, афганським мирним жителям, які бажають виїхати після того, як таліби захопили столицю, було наказано не збиратися в аеропорту, якщо у них немає паспорта і візи для поїздки.
Співрозмовник, який відмовився назвати своє ім’я, сказав, що не чув жодних повідомлень про насильство з боку бойовиків "Талібану" за межами аеропорту, пише агентство.
Що було раніше
Напередодні телеканал TOLO News з посиланням на командира радикального руху “Талібан” повідомив, що, починаючи з понеділка, вже щонайменше 40 людей загинули в результаті тисняви і стрілянини в міжнародному аеропорту Кабула.
Додамо
17 серпня після невеликої перерви відновилася евакуація з Кабула літаками ВПС США персоналу американського посольства і афганців, які співпрацювали з американським військовим контингентом. На сьогодні західні країни продовжують евакуювати своїх громадян і співробітників з країни.