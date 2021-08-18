СМИ: по меньшей мере 17 человек пострадали во время давки в аэропорту Кабула
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Семнадцать человек пострадали в среду, 18 августа, в результате "давки" у ворот аэропорта в столице Афганистана - Кабуле. Об этом сообщил представитель НАТО агентству Reuters, передает УНН.
Детали
По словам собеседника агентства, работавшего в аэропорту, афганским мирным жителям, которые хотят уехать после того, как талибы захватили столицу, было приказано не собираться у аэропорта, если у них нет паспорта и визы для поездки.
Собеседник, который отказался назвать свое имя, сказал, что не слышал никаких сообщений о насилии со стороны боевиков "Талибана" за пределами аэропорта, пишет агентство.
Что было ранее
Накануне телеканал TOLO News со ссылкой на командира радикального движения "Талибан" сообщил, что, начиная с понедельника, уже по меньшей мере 40 человек погибли в результате давки и стрельбы в международном аэропорту Кабула.
Добавим
17 августа после небольшого перерыва возобновилась эвакуация из Кабула самолетами ВВС США персонала американского посольства и афганцев, которые сотрудничали с американским военным контингентом. Сегодня западные страны продолжают эвакуировать своих граждан и сотрудников из страны.