ЗМІ розслідували, хто саме задіяний у корупційній схемі в будівельній галузі і як вона працює

“Ми розкриємо таємниці механізму корупції в ДАБІ, кожного учасника і його роль в ньому. Почнемо з весільного генерала — Юрія Васильченко. Зараз він — голова Державної інспекції містобудування України (ДАБІ). Його призначення — це результат домовленостей екс-функціонерів ДАБІ Сергія Кучера і Олександра Сергієнко, які до сих пір зберігають контроль над відомством, з його колишнім керівником Олексієм Кудрявцевим та головою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народним депутатом України від партії „Слуга народу“ Андрієм Клочко. Наївна відданість Васильченко за невеликі „місячні бонуси“ зробили його „весільним генералом“ на банкеті корупції в будівельній сфері”, — йдеться в матеріалі.

Там також згадується і в.о. голови ДАБІ та голова комісії з її ліквідації Богдан Федоренко.

“Він виконує ключову роль „світлофора“: отримуючи інформацію від мережі бек-офісів по проплачених об’єктів, визначає майбутній позитивний або негативний результат розгляду документів. Факультативно він зачищає ДАБІ від занадто розумних колег, з якими неминуче довелося б ділитися з огляду на відкритість цього схемаря. Практично щодня він виконує почесну місію за погодженням переліків об’єктів для позитивних висновків. Пересуваючись по маршруту ДАБІ — Комітет ВРУ з питань будівництва. Там на нього чекає відомий нам помічник голови цього комітету Андрія Клочко — Олександр Сергієнко”, — повідомляють ЗМІ.

Вони також перераховують інших фігурантів схеми, серед яких директор Департаменту ДАБК у Київській області Олексій Башкіров, начальник відділу методології та нагляду за видачею сертифікатів готовності об’єктів до експлуатації Олександр Малишев, начальник відділу методології ведення та адміністрування єдиного реєстру Департаменту дозвільних процедур Михайло Цибульський.

Для підпису дозволів і сертифікатів, в Дозвільний департамент формально відряджений начальник інспекційного відділу Департаменту ДАБК у Київській області Вадим Тищенко. Так само ставить підпис на документах, які виходять з бек-офісу головного інспектора будівельного нагляду відділу методології та нагляду за здійсненням декларативних процедур Департаменту дозвільних процедур Руслан Сабодаш

“За ширмою реформ ховається справжній господар системи збору „податку на будівництво“ — екс-начальник Управління дозвільних процедур ДАБІ Олександр Сергієнко. Цей „паразит корупції“ знайшов собі нового господаря в Зе-команді у вигляді голови профільного комітету ВРУ народного депутата України від партії „Слуга народу“ Андрія Клочко. Посада помічника голови комітету, подарувала зоряний час і „друге пришестя“ Олександру Сергієнко. Не дуже досвідченого в цій області молодого депутата було легко зачаровувати ідеями „правильних“ реформ разом з існуванням „невеликих“ прибуткових схем. А ось з ким насправді доводиться ділитися, так це з реліктовим корупціонером Сергієм Кучером. Він, маючи в даний час тісні зв’язки в Офісі президента, забезпечує захист схеми Сергієнко від уваги правоохоронних та антикорупційних органів”, — резюмується в статті.